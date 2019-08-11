ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مخطط الأهلي لضم نجم بيراميدز

الأحد 11/أغسطس/2019 - 04:52 ص
مخطط الأهلي لضم نجم بيراميدز
محمود الخطيب
Advertisements
طباعة
عمرو مصطفي
 
Advertisements
يخطط مسؤولو النادي الأهلي للتعاقد مع إسلام عيسى نجم فريق بيراميدز في يناير المقبل أو بنهاية الموسم القادم على أقصى تقدير.

وانتقل إسلام عيسى من نادي المصري البورسعيدي إلى بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية بعد منافسة مع الأهلي.

وتواصل مسؤول بارز بلجنة التعاقدات بالنادي الأهلي مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز لوضع سيناريو ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي أو في نهاية الموسم المقبل خاصة بعدما رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضم اللاعب مباشرة من المصري بسبب جماهير الأهلي وأحداث بورسعيد التي لم تنس حتى الآن.

ومن الأرجح أن يحترف اللاعب لفترة بسيطة في أحد الدوريات العربية أو الانتقال إلى الأهلي مباشرة بعد عودة العلاقات بين الأهلي وبيراميدز بصفقة مجدي أفشة.

Advertisements
المزيد عن: محمود الخطيب رياضة انتقالات الصيف الاهلي الاخبار الرياضية اسلام عيسى اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
-
x
15:00
-
آرسنال
ليستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
تشيلسي
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال إفريقيا
اطلع بره
-
x
20:00
-
الأهلي
مباريات ودية
ريال مدريد
-
x
20:00
-
روما