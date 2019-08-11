ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

انطلاق تكبيرات العيد من المسجد الحرام بالسعودية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 04:50 ص
انطلاق تكبيرات العيد من المسجد الحرام بالسعودية
انطلاق تكبيرات صلاة العيد
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
انطلقت منذ قليل تكبيرات عيد الأضحى من المسجد الحرام بمكة المكرمة.



ونقلت القناة السعودية الإخبارية البث المباشر لصلاة الفجر وعيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام بمكة المكرمة.

هذا، وتبدأ صلاة العيد بعد الفجر بعدة دقائق معدودة، وستبدأ تكبيرات العيد في الترديد بكل مكان.
Advertisements
المزيد عن: عيد الأضحي المبارك عيد الأضحى بث مباشر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
-
x
15:00
-
آرسنال
ليستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
تشيلسي
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال إفريقيا
اطلع بره
-
x
20:00
-
الأهلي
مباريات ودية
ريال مدريد
-
x
20:00
-
روما