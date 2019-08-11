انطلاق تكبيرات العيد من المسجد الحرام بالسعودية
الأحد 11/أغسطس/2019 - 04:50 ص
نعيم يوسف
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انطلقت منذ قليل تكبيرات عيد الأضحى من المسجد الحرام بمكة المكرمة.
ونقلت القناة السعودية الإخبارية البث المباشر لصلاة الفجر وعيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام بمكة المكرمة.
هذا، وتبدأ صلاة العيد بعد الفجر بعدة دقائق معدودة، وستبدأ تكبيرات العيد في الترديد بكل مكان.
ونقلت القناة السعودية الإخبارية البث المباشر لصلاة الفجر وعيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام بمكة المكرمة.
هذا، وتبدأ صلاة العيد بعد الفجر بعدة دقائق معدودة، وستبدأ تكبيرات العيد في الترديد بكل مكان.
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