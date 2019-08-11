انطلاق تكبيرات العيد من المسجد الحرام بالسعودية











ونقلت القناة السعودية الإخبارية البث المباشر لصلاة الفجر وعيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام بمكة المكرمة.



هذا، وتبدأ صلاة العيد بعد الفجر بعدة دقائق معدودة، وستبدأ تكبيرات العيد في الترديد بكل مكان.

انطلقت منذ قليل تكبيرات عيد الأضحى من المسجد الحرام بمكة المكرمة.