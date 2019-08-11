عاجل.. بث مباشر صلاة عيد الأضحى من أبو ظبي
الأحد 11/أغسطس/2019 - 04:28 ص
نعيم يوسف
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بدأت صلاة عيد الأضحى في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نقلت قناة "إكسترا نيوز" الفضائية بثا مباشرا لصلاة العيد من أبو ظبي.
وتبدأ صلاة العيد بعد الفجر بعدة دقائق معدودة، وستبدأ تكبيرات العيد في الترديد بكل مكان.
وتبدأ صلاة العيد بعد الفجر بعدة دقائق معدودة، وستبدأ تكبيرات العيد في الترديد بكل مكان.
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