عاجل.. بث مباشر لـ صلاة عيد الأضحى من المسجد الحرام بمكة









ينقل لكم موقع الفجر، البث المباشر لصلاة الفجر وعيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام بمكة المكرمة.هذا، وتبدأ صلاة العيد بعد الفجر بعدة دقائق معدودة، وستبدأ تكبيرات العيد في الترديد بكل مكان.