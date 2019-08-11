عاجل.. بث مباشر لـ صلاة عيد الأضحى من المسجد الحرام بمكة
الأحد 11/أغسطس/2019 - 04:27 ص
نعيم يوسف
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ينقل لكم موقع الفجر، البث المباشر لصلاة الفجر وعيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام بمكة المكرمة.
هذا، وتبدأ صلاة العيد بعد الفجر بعدة دقائق معدودة، وستبدأ تكبيرات العيد في الترديد بكل مكان.
هذا، وتبدأ صلاة العيد بعد الفجر بعدة دقائق معدودة، وستبدأ تكبيرات العيد في الترديد بكل مكان.
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