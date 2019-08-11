اليوم.. باريس سان جيرمان يفتتح مشواره في الدوري الفرنسي بدون نيمار

أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسي عن غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن مباراة فريقه أمام أولمبيك نيم فى إفتتاحية مبارايات الدورى الفرنسي والمقرر لها اليوم الأحد.





ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تصريحات للمدير الرياضي للفريق الباريسي "ليوناردو" والذى أكد أن غياب نيمار بسبب أن هناك مفاوضات متقدمة مع عدد من الأندية تمنع مشاركة اللاعب فى مباراة الأحد.

ورفض المدير الرياضي لباريس سان جيرمان أن يكشف عن هوية الأندية التى تتفاوض للتعاقد مع نيمار ولكن أكد أن اللاعب سيكون بعيداً عن المشاركة مع الفريق لحين حسم أمره.





يذكر أن برشلونة وريال مدريد يحاولان التعاقد مع نيمار خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.



