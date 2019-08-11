رسالة من برشلونة لـ"نيمار": لا تذهب إلى ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة الإسباني توسل البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حتى يوقف مفاوضاته مع ريال مدريد للإنضمام له في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلوتة يسعى لإعادة نيمار إليه بعد إصراره على الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن البرسا يطمح لاستعادة نيمار على الرغم من أن الشائعات تؤكد أن باريس سان جيرمان لا يمانع بيع نجمه الذي اشتراه منذ موسمين فقط بـ222 مليون يورو في واحدة من أغلى صفقات الكرة في التاريخ.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة ظهر مؤخرًا كما لو أنه خارج الصراع على نيمار بينما زادت حظوظ ريال مدريد، كما أن إدارة البارسا طلبت من نيمار التمهل لحين عودته إلى الكامب نو.





وأبرزت الصحيفة الإسبانية تصريح أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بأنه ليس على علم بما يدور مع نيمار في الفترة الحالية.





وأكد المدير الفني للبرسا أنه لا يعرف ما ناقشته إدارة النادي بشأن نيمار الذي ندم كثيرًا على رحيله عن برشلونة وأن كل ما يعرفه أنه مدرب ولا يفكر سوى في لاعبي الفريق.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه تم نشر الكثير من الشائعات عن صفقة نيمار المحتملة وأشارت أحد التقارير إلى أن صفقة نيمار جرى تحديدها في 300 مليون يورو.



