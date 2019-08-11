"الفرقة المسرحية" تقدم عرض "العقرب" بـ"الهوسابير" 30 أغسطس
الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:46 ص
سعد نبيل
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تستعد فرقة "الفرقة المسرحية"، لتقديم العرض المسرحي "العقرب"، تأليف وإخراج محمد مصطفى، وذلك على خشبة مسرح "الهوسابير"، في تمام السابعة مساء الجمعة 30 أغسطس الجاري، ومن المنتظر حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المسرح.
تدور أحداث "العقرب"، حول مجموعة من المرتزقة يتنقلون من جزيرة إلى جزيرة أخرى من أجل البحث عن الذهب، ومن يقف أمامهم يقتلونة فورًا وأثناء رحلتهم الأخيرة ضربت عاصفة قوية المركب ثم تحدفهم الأمواج على جزيرة تبدو وكأنها خالية ومن هنا تبدأ القصة.
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