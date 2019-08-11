سعد الصغير على موعد مع جمهوره في حفل عيد الأضحى بـ"الزمالك"
الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:21 ص
سعد نبيل
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يحي المطرب الشعبي سعد الصغير أولى سهرات عيد الأضحى المبارك، بأحدى المراكب النيلية بالزمالك، وذلك مساء اليوم الأحد 11 أغسطس، ومن المنتظر حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المطرب.
ومن المقرر أن يقدم "الصغير" خلال الحفل باقة من ألمع أغانية التي يعشقها الجمهور، منها "هنروح المولد، واعمل كده كده"، وغيرها.
وكان سعد طرح مؤخرا أغنية "اعمل كده كده" على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسى ومن إخراج كامبا وحققت نسب مشاهدة عالية.
من ناحية أخرى يتعاون سعد مع الموزع الموسيقى أشرف البرنس فى أغنية "سينجل" لم يستقر على اسمها حتى الآن، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم.
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