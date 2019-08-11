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الأهلي يعرض على شريف إكرامي الاعتزال

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:01 ص
الأهلي يعرض على شريف إكرامي الاعتزال
شريف اكرامي
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عمرو مصطفي
 
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عرض مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأحمر الاعتزال بنهاية الموسم المقبل.

ويرغب الأهلي في الاستغناء عن خدمات شريف إكرامي بنهاية الموسم المقبل وإفساح المجال للتعاقد مع حارس جديد مع محمد الشناوي الحارس الأساسي.

وقدم الأهلي عرضاً للحارس شريف إكرامي بالاعتزال بنهاية الموسم المقبل والعمل في قناة الأهلي أو المجال الإداري وتكريمه بالشكل اللائق قبل ختام مسيرته في القلعة الحمراء.

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