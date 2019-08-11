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باريس يفجر مفاجأة عن مستقبل نيمار

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:57 ص
باريس يفجر مفاجأة عن مستقبل نيمار
نيمار
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ريهام عبد المحسن
 
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أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن باريس سان جيرمان الفرنسي كشف عن وجود مفاوضات متقدمة مع أحد الأندية لبيع النجم البرازيلي نيمار.

وأشارت صحيفة لو باريزيان الفرنسية إلى أنه لم يتم استدعاء البرازيلي لقائمة باريس سان جيرمان الذي سيخوض افتتاحية مباريات الفريق غدًا الأحد أمام نيم في الدوري الفرنسي في الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن المفاوضات بين باريس سان جيرمان وريال مدريد بخصوص نيمار تسير أسرع من تلك بين PSG وبرشلونة.

وقال ليوناردو المدير الرياضي للنادي في جلسة غير رسمية للصحفيين نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "هناك تقدم في مفاوضات رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بعد".

واختتم ليوناردو تصريحاته قائلاً :"المفاوضات تطورت وسنرى ما سيحدث، جميعنا نحتاج تحديد المستقبل".

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