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"في ليلة العيد".. محافظ البحر الأحمر يهنئ الأهالي ويتفقد الحالة الأمنية والمرورية بالغردقة (صور)

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:00 ص
في ليلة العيد.. محافظ البحر الأحمر يهنئ الأهالي ويتفقد الحالة الأمنية والمرورية بالغردقة (صور)
جانب من جولة المحافظ
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محمد طه
 
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قام اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر فى الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، بتهنئة أهالى مدينة الغردقة، متمنيا لهم دوام السعادة والأمان، وان يعيده على الأمة العربية ومصرنا الحبيبة بالخير والبركات، كما بادله الأهالى التهنئة، متمنين أن يسود الأمن والأمان والخير ببلادنا العربية.

وخلال جولته قام المحافظ بتفقد الحالة الأمنية بعدد من المناطق بالمدينة منها منطقة الاتوبيس بشارع النصر، للوقوف على الحالة الأمنية والمرورية بالمنطقة.

وأكد عبدالله خلال جولته على استقرار الوضع الأمني، وتواجد الخدمات الأمنية في أماكنها، مع تواجد أفراد الأمن فى جميع المناطق المزدحمة، موجها بالحفاظ على السلاسة المرورية فى ظل تزايد أعداد الوافدين للمحافظة لقضاء احتفالات عيد الاضحى المبارك.

يذكر أن محافظ البحر الأحمر يقوم بجولات تفقدية دورية في الشوارع والأماكن الحيوية، بأوقات مختلفة خلال اليوم للاطمئنان على الحالة الأمنية، ومتابعة اى طلبات أو شكاوى للأهالى للعمل على حلها.
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