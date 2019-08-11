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معرض ومناقشة فيلم "ترويقة فى بيروت" بمركز السينما 28 أغسطس

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:46 ص
معرض ومناقشة فيلم ترويقة فى بيروت بمركز السينما 28 أغسطس
فيلم ترويقة في بيروت
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سعد نبيل
 
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يستعد مركز الثقافة السينمائية بالقاهرة التابع المركز القومى للسينما المصرى، لتنظيم ندوة لعرض ومناقشة فيلم "ترويقة فى بيروت" للمخرجة فرح الهاشم، وذلك فى تمام السادسة مساء الأربعاء 28 أغسطس الجاري، بمقر المركز بوسط البلد.

جدير بالذكر أن فيلم "ترويقة فى بيروت" حصل على تنويه من مهرجان الإسكندرية فى مسابقة نور الشريف للأفلام الطويلة الروائية عام ٢٠١٥، وتم ترشيحه كفيلم العام فى المهرجان اللبنانى فى سيدني استراليا كفيلم العام ٢٠١٥، وعرض في أكثر من ٣٠ مدينة عربية وغربية حول العالم كم تم تكريمه من قبل وزارة الثقافة كأفضل فيلم وحصل على منحة للتطوير من قبل الوزارة نفسها عام ٢٠١٥.

كما حصل على تكريم من بلدية البندقية في ايطاليا وتم افتتاح مهرجان مهدى إلي الفيلم تحت عنوان مهرجان ترويقة في بيروت وعرض الفيلم لمدة 4 أشهر في شمال إيطاليا في عدة مدن وترجم إلى الفرنسية والإيطالية.


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