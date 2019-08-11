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مفاجأة تزين تشكيل الأهلي المتوقع أمام اطلع بره

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:39 ص
مفاجأة تزين تشكيل الأهلي المتوقع أمام اطلع بره
الاهلي
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محمد الصو
 
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استقر الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل الفريق لمواجهة إطلع بره بدوري أبطال إفريقيا اليوم الأحد.

وكان الفريق اختتم تدريباته مساء أمس على ملعب التتش بالجزيرة، قبل التوجه إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق، استعدادا للمباراة المقرر لها مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي.

وقرر الجهاز الفني الدفع بالمغربي وليد أزارو في قيادة الهجوم، في ظل غياب مروان محسن لزفافه، وصلاح محسن لوفاة والده.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون بكلا من:-

حراسة المرمى :- محمد الشناوي.

خط الدفاع :- محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول.

خط الوسط :- حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم :- رمضان صبحي – حسين الشحات – وليد أزارو.

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