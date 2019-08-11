ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير الخارجية السعودي: المملكة تدعو الأطراف اليمينة لتغليب المصلحة العليا

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:38 ص
وزير الخارجية السعودي: المملكة تدعو الأطراف اليمينة لتغليب المصلحة العليا
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، إن المملكة العربية السعودية تدعو القيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء ومناشدات الشعب اليمني وتغليب المصلحة العليا، والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن.

وأضاف الجبير في تغريدات على موقع توتير أن موقف السعودية ثابت في دعم الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة عدن من أي عمل قد يخل بالأمن ويخلق فرصة للمتربصين من الجماعات الإرهابية.

ودعا الجبير الأطراف اليمنية في عدن للاستجابة لدعوة المملكة للاجتماع عاجلاً في جدة "ووأد الفتنة وتوحيد الصف وعدم جر اليمن لمستقبل مظلم".

وأشار إلى أن المملكة ستظل دائماً "أكبر داعم للشعب اليمني الشقيق ولن نتوانى عن تقديم كل ما يقود إلى عودة اليمن السعيد".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
-
x
15:00
-
آرسنال
ليستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
تشيلسي
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال إفريقيا
اطلع بره
-
x
20:00
-
الأهلي
مباريات ودية
ريال مدريد
-
x
20:00
-
روما