ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محافظ البحر الأحمر يتفقد ساحات صلاة العيد في الغردقة (صور)

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:33 ص
محافظ البحر الأحمر يتفقد ساحات صلاة العيد في الغردقة (صور)
جانب من جولة المحافظ
Advertisements
طباعة
محمد طه
 
Advertisements
تفقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر في الساعات الأولى من صباح اليوم، عددا من ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة الغردقة، حيث قام بتفقد ساحة مسجد الميناء الكبير للوقوف على آخر الاستعدادات بها.

وأكد المحافظ ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة وضبط الميكروفونات الخاصة بمصلي العيد وتوفير كافة سبل الراحة للمصلين.

وأصدر المحافظ تعليماته للوحدة المحلية لمدينة الغردقة ومديرية الأوقاف على توفير الهدايا والحلوى والمسك لتوزيعها على الأطفال والمصلين فى صلاة العيد.

رافق المحافظ أثناء التفقد اللواء على شوكت رئيس مجلس مدينة الغردقة واللواء واصف رئيس حى جنوب الغردقة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
-
x
15:00
-
آرسنال
ليستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
تشيلسي
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال إفريقيا
اطلع بره
-
x
20:00
-
الأهلي
مباريات ودية
ريال مدريد
-
x
20:00
-
روما