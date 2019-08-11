محافظ البحر الأحمر يتفقد ساحات صلاة العيد في الغردقة (صور)

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تفقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر في الساعات الأولى من صباح اليوم، عددا من ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة الغردقة، حيث قام بتفقد ساحة مسجد الميناء الكبير للوقوف على آخر الاستعدادات بها.



وأكد المحافظ ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة وضبط الميكروفونات الخاصة بمصلي العيد وتوفير كافة سبل الراحة للمصلين.



وأصدر المحافظ تعليماته للوحدة المحلية لمدينة الغردقة ومديرية الأوقاف على توفير الهدايا والحلوى والمسك لتوزيعها على الأطفال والمصلين فى صلاة العيد.



رافق المحافظ أثناء التفقد اللواء على شوكت رئيس مجلس مدينة الغردقة واللواء واصف رئيس حى جنوب الغردقة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.