"صحة أسوان" تعلن درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك

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فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بضرورة تكثيف الجهود ورفع درجة الإستعداد بمختلف المرافق والمواقع الخدمية لإستقبال عيد الأضحى المبارك بالشكل المطلوب



أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة على أن الحملات الصحية التى تم تنظيمها خلال الأسبوعين الماضيين لمراقبة المنتجات الغذائية المعروضة داخل الأسواق، وقامت بالمرور على 93 منشأة ومكان لبيع وعرض الأغذية



وأكد أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط وإعدام 67 لتر و800 كجم من المنتجات المنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 138 محضر متنوع، علاوة على إغلاق 18 مكان يعمل بدون تراخيص



وأوضح حنفى أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسوان قد نحجت خلال النصف الأول من العام الحالى فى المرور والتفتيش على 900 منشآة ومكان لبيع المنتجات الغذائية بمختلف الأسواق بالمحافظة



كما قامت بضبط وإعدام 6 آلاف و322 لتر و34 ألف و870 كجم من المنتجات الغير صالحة للإستهلاك الآدمى، بجانب تحرير 1299 محضر مخالفة صحية، فضلًا عن إغلاق 180 مكان يعمل بدون تراخيص



كما أشار وكيل وزارة الصحة بأنه فى إطار تطبيق خطة الطوارئ التى تنفذها المديرية إستعدادًا لعيد الأضحى فقد تم زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة بمختلف المنشآت الصحية



وتم التأكيد على توافر جميع الأدوية والأمصال والطعوم الوقائية والعلاجية بجميع أماكن تقديم الخدمات الطبية وخاصة أقسام الطوارئ لإستقبال والتعامل مع أى حالات مرضية طارئة طوال أيام عيد الأضحى المبارك.