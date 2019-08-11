محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسي والمواطنين بمناسبة عيد الأضحى

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بعث اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة عيد الأضحى المبارك وقد جاء نصها " يسعدنى ويشرفنى بالأصالة عن نفسى ونيابة عن مواطنى محافظة أسوان وقياداتها الشعبية والتنفيذية والسياسية بأن أبعث لسيادتكم أطيب التهانى القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله عز وجل دوام الصحة والتوفيق لسيادتكم ولمصرنا الغالية كل تقدم وإزدهار "



كما بعث محافظ أسوان برقيات تهنئة مماثلة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف فضيلة الدكتور أحمد الطيب، بالإضافة إلى مفتى الجمهورية والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، فيما قدم اللواء أحمد إبراهيم خالص التهانى لأبناء محافظة أسوان بمختلف المدن والقرى والنجوع والمناطق النائية وأيضًا للأجهزة التنفيذية والأمنية والسياسية بالمحافظة، بالإضافة إلى المؤسسات الدينية والمجتمع المدنى



داعيًا المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ مصر الكنانة على مر العصور لتنعم بالأمن والأمان والإستقرار والتنمية الشاملة.