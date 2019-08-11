عاجل.. الجبير: المملكة تدعو القيادات اليمنية لتغليب المصلحة العليا والانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها في عدن

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير، أن المملكة تدعو القيادات اليمنية لتغليب المصلحة العليا والانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها في عدن- بحسب ما أفاد موقع سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل.



