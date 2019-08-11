عاجل.. الجبير: المملكة تدعو القيادات اليمنية لتغليب المصلحة العليا والانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها في عدن
الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:12 ص
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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير، أن المملكة تدعو القيادات اليمنية لتغليب المصلحة العليا والانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها في عدن- بحسب ما أفاد موقع سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل.
وقال الجبير، إن المملكة ستظل دائمًا أكبر داعم للشعب اليمني الشقيق ولن نتوانى عن تقديم كل ما يقود إلى عودة اليمن السعيد، داعيًا الأطراف اليمنية في عدن للاستجابة لدعوة المملكة للاجتماع عاجلاً في جدة ووأد هذه الفتنة وتوحيد الصف وعدم جر اليمن لمستقبل مظلم.
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