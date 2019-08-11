تجهيز 13 مجزرا في الوادي الجديد لاستقبال أضاحي المواطنين بالمجان



وأوضح الدكتور ناجي عوض مدير عام الطب البيطري بالمحافظة أنه سيتم فتح مجزر قرية الكفاح أمام الاهالى لذبح الأضاحى بالمجان طوال أيام العيد وكذلك كافة مجازر المحافظة.



وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الأعمال على مستوى المراكز، وعمل نوبتجيات بالإدارات الخمسة تشمل مديرى الإدارات والأطباء والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

مشيرًا إلى أنه تم توفير سيارتين "ثلاجة متنقلة" لنقل لحوم الأضاحى على مستوى المحافظة.

أنهت مديرية الطب البيطرى بالوادي الجديد استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك اليوم، وذلك بالتأكد من جاهزية كافة المجازر على مستوى المحافظة والبالغ عددها 13 مجزرًا.