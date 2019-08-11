ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تجهيز 13 مجزرا في الوادي الجديد لاستقبال أضاحي المواطنين بالمجان

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:14 ص
تجهيز 13 مجزرا في الوادي الجديد لاستقبال أضاحي المواطنين بالمجان
مديرية الطب البيطري بالودي الجديد
Advertisements
طباعة
هدير محمود
 
Advertisements
أنهت مديرية الطب البيطرى بالوادي الجديد استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك اليوم، وذلك بالتأكد من جاهزية كافة المجازر على مستوى المحافظة والبالغ عددها 13 مجزرًا.

وأوضح الدكتور ناجي عوض مدير عام الطب البيطري بالمحافظة أنه سيتم فتح مجزر قرية الكفاح أمام الاهالى لذبح الأضاحى بالمجان طوال أيام العيد وكذلك كافة مجازر المحافظة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الأعمال على مستوى المراكز، وعمل نوبتجيات بالإدارات الخمسة تشمل مديرى الإدارات والأطباء والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.
مشيرًا إلى أنه تم توفير سيارتين "ثلاجة متنقلة" لنقل لحوم الأضاحى على مستوى المحافظة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
-
x
15:00
-
آرسنال
ليستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
17:30
-
تشيلسي
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال إفريقيا
اطلع بره
-
x
20:00
-
الأهلي
مباريات ودية
ريال مدريد
-
x
20:00
-
روما