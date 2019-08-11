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تفاصيل إعلان المجلس الانتقالي التزامه بوقف إطلاق النار في عدن

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:10 ص
تفاصيل إعلان المجلس الانتقالي التزامه بوقف إطلاق النار في عدن
صورة أرشيفية
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أعلن المجلس الانتقالي، الأحد، التزامه بوقف إطلاق النار في عدن استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قد صرح في وقت سابق أن القيادة المشتركة للتحالف قد طالبت بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مؤكدة أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك. 

ودعت القيادة المشتركة للتحالف كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية.

ورفضت قيادة التحالف بشكل قاطع تلك "التطورات الخطيرة" منوهة إلى أنها لن تتوانى عن مواجهة كل من يخالف هذا الإعلان، ويسعى لاستمرار القتال والفـتنة والإضرار بالأمن والاستقرار.

 ودعت القيادة كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيات الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية الأخرى، كتنظيمي القاعدة وداعش.

وقد وجهت السعودية دعوة للحكومة اليمنية وجميع أطراف النزاع إلى اجتماع عاجل يُعـقد في المملكة.

وقالت الخارجية السعودية، إن المملكة تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في العاصمة المؤقتة عدن، مشيرة إلى أن الاجتماع، سيناقش الخلافات من أجل تغليب الحكمة والحوار ونبذ الفـرقة، والتصدي لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة اليمنية أمنها واستقرارها.
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