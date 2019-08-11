قبل ترويجهما في أيام العيد.. ضبط 24 قطعة من مخدر الحشيش بكمين سفاجا



حيث تمكنت قوات الأمن من ضبط المدعو "وائل. أ.ع.م" مقيم قنا دون الاتهامات، وذلك حال استقلاله السيارة بيجو 7 راكب ملاكى قادمًا من قنا إتجاه الغردقة وبحوزته عدد 24 قطع كبيرة الحجم طربة لجوهر الحشيش المخدر تزن 2400 جرام تقريبًا وهاتف محمول، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل إخفاء وترويج المواد المخدرة.



وتم تحرير المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة.

تمكنت مباحث قسم شرطة سفاجا والمعين خدمة كمين الكيلو 85 بسفاجا من ضبط شخص بحوزته 2 كيلو حشيش في أحد الكمائن بسفاجا.