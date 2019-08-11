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"top ألبوم" تصنف ألبوم "معرفة قديمة" الأفضل في مصر

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:09 ص
top ألبوم تصنف ألبوم معرفة قديمة الأفضل في مصر
هيثم شاكر
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سعد نبيل
 
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استطاع الفنان هيثم شاكر أن يتفوق على العديد من النجوم بعد أن طرح  ألبومه "معرفة قدية"، يث تصدر الألبوم قائمة "أى تيونز لمائة ألبوم الأكثر مبيعا فى مصر".

وتم إطلاق الألبوم على منصات Anghami، Deezer، Spotify، Apple ، فيما حقق الأغنيات نسب مشاهدات عالية علىYoutube.

ويضم الألبوم 14 أغنية وهم ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفايش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة، تيجي منك


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