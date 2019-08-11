بالمليارات.. المقاومة الإيرانية تكشف فساد وزارة النفط في طهران (فيديو)







قالت المقاومة الإيرانية إن إيران هي المكان الذي لا يمكن مقارنته من حيث السرقة و الفساد بأي مكان في العالم، مشيرة إلى أن هناك معلومات كشفتها المقاومة، تفيد وقوع قضية فساد كبيرة داخل النظام، وتحديدا في وزارة النفط، قدرها 25 مليون دولار.وأوضح تقرير المقاومة أن القيادي الحرسي «زاكاني» أشار بتهكم على زمرة «روحاني» قائلًا: هذه ليست شيئا، نحن فقدنا 72 ملياردولار روؤس أموال لشركة نفطية مشتركة مع دولة الإمارات في الفجيرة.كما اعترف القيادي«صفائي فراهاني» يوم 29 مايو 2019 إلى موقع «اقتصاد أونلاين» الحكومي قائلا: «لكي يفهم الناس حجم ثلاثة آلاف مليارتومان، يجب أن نقول إنه إذا ادخر شخص 100 مليون تومان شهريًا، للحصول على 3 تريليونات فيحتاج 2500 سنة. وحاليًا أنظروا ما معنى تهريب 150مليار تومان سنويًا»؟وأوضحت المقاومة أن إيران حالياً تشهد تنافساً بين العصابات، حيث يتم الكشف عن اختلاسات جديدة، بما في ذلك، ما أشارت إليه صحيفة كيهان في 24 يوليو 2019، أن نحو 4.7 مليار دولار، عملة الصادرات لم ترجع إلى البلاد، لكن أظهرت صحيفة «آرمان» الحكومية في عددها الصادر 25 يونيو 2019 ذروة هذه اللعبة المشؤومة للسرقة والاختلاس في تقرير رسمي باسم ميزان الطاقة نشرته وزارة الطاقة وكتبت تقول: «في إيران ، يتم اتلاف أكثر من مليون برميل من النفط الخام يوميًا، في عملية إنتاج ونقل وتوزيع ناقلات الطاقة".وتستنتج الصحيفة نفسها أنه يتم فقدان مليون وثلاثمائة برميل من النفط يوميًا في هذا البلد، وهذه الكمية من النفط بتسعير 65 دولاراً لكل برميل، يعادل أكثر من 30 مليار دولار في السنة، وهو ما يعادل 21 مليون وستمائة ألف سنة من الراتب الشهري للعامل الإيراني.