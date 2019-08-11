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كوريا الشمالية: كيم جونج أون أشرف على التجربة الصاروخية لـ"سلاح جديد"

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:40 ص
كوريا الشمالية: كيم جونج أون أشرف على التجربة الصاروخية لـسلاح جديد
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
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أعلنت بيونج يانج، اليوم الأحد، أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أشرَفَ شخصياً على التجربة الصاروخية التي أجرتها بلاده، أمس، والتي كانت اختبارا لـ"سلاح جديد" لم تُحدَّد ماهيته.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، إنّ "كيم اعتلى مركز المراقبة، وأصدر توجيهاته" بشأن التجربة الصاروخية.

وأشارت إلى أن زعيم كوريا الشمالية "أعرب عن ارتياحه الكبير" لنتيجة الاختبار التي قالت جارته (كوريا الجنوبية) إنه كان عبارة عن إطلاق صاروخين بالستيين قصيري المدى باتجاه البحر.

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