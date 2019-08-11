مواقيت صلاة عيد الأضحى 2019 في محافظات ومدن مصر.. والقاهرة الساعة 5:45





حدد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك الذي يوافق اليوم الأحد فى محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، حيث ستكون فى مدينة القاهرة والجيزة فى تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة بالتوقيت المحلى.





ويستعرض موقع الفجر الإلكتروني، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية كما يلى :





القاهرة 5:45





الجيزة 5:45





الإسكندرية 5:48





بورسعيد 5:39





السويس 5:40





العريش 5:33





الطور 5:38





سانت كاترين 5:36





طابا 5:31





شرم الشيخ 5:36





دمنهور 5:46





طنطا 5:45





المنصورة 5:43





الزقازيق 5:43





بنها 5:44





شبين الكوم 5:45





كفر الشيخ 5:44





الفيوم 5:47





بنى سويف 5:47





المنيا 5:50





أسيوط 5:49





سوهاج 5:48





قنا 5:44





أسوان 5:47





أبو سمبل 5:54





مرسى مطروح 5:59





الغردقة 5:39





الخارجة 5:55





الإسماعيلية 5:40





دمياط 5:40





السلوم 6:06





نويبع 5:33





حلايب 5:34





شلاتين 5:37



