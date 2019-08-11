إشارة مهينة من مدافع نابولي لمهاجم برشلونة (فيديو)





ووقعت مشادة بين اللاعبين في المباراة المقامة حاليا، ليقوم مدافع نابولي بتذكير اللاعب الأوروجوياني بريمونتادا روما في الموسم قبل الماضي من دوري أبطال أوروبا، محاولا استفزازه.





وتشير النتيجة بعد مضي أكثر من 60 دقيقة إلى تقدم برشلونة بهدف دون رد جاء من توقيع لويس سواريز.





أثناء ودية برشلونة ونابولي ، جدل بين سواريز و مانولاس ينتهي بحركة اليوناني الذي يشير بأصابعه لثلاثية ريمونتادا روما أمام برشلونة في دوري الأبطال .!😄🤫#R4ELive pic.twitter.com/1lbyr55aeI — 𝓙𝓞𝓗𝓝𝓐𝓣𝓘©️ (@IlMaestroJ10) August 10, 2019

قام مانولاس مدافع نابولي الحالي وروما السابق، باستفزاز مهاجم برشلونة لويس سواريز في المباراة الودية التي تجمعهما حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم الجديد.