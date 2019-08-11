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إشارة مهينة من مدافع نابولي لمهاجم برشلونة (فيديو)

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:19 ص
إشارة مهينة من مدافع نابولي لمهاجم برشلونة (فيديو)
برشلونة ونابولي
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الفجر الرياضي
 
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قام مانولاس مدافع نابولي الحالي وروما السابق، باستفزاز مهاجم برشلونة لويس سواريز في المباراة الودية التي تجمعهما حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم الجديد.

ووقعت مشادة بين اللاعبين في المباراة المقامة حاليا، ليقوم مدافع نابولي بتذكير اللاعب الأوروجوياني بريمونتادا روما في الموسم قبل الماضي من دوري أبطال أوروبا، محاولا استفزازه.

وتشير النتيجة بعد مضي أكثر من 60 دقيقة إلى تقدم برشلونة بهدف دون رد جاء من توقيع لويس سواريز.

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