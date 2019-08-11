قرار ناري من ريال مدريد بشأن الصفقة المنتظرة

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأنه هناك تطورات جديدة في صفقة تعاقد ريال مدريد مع الهولندي دوني ​فان دي بيك نجم آياكس الهولندي في​ فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ريال مدريد سيؤجل التعاقد مع فان دي بيك نجم آياكس الهولندي حتى الصيف المقبل.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الصفقة سيتم تأجيلها إلى الصيف المقبل مبدئياً بسبب رغبة الفريق في التخلص من بعض اللاعبين.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لم يفقد الأمل في ضم بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد على الرغم من غلق باب الانتقالات في إنجلترا.



