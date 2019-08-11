محافظ البحر الأحمر يشهد بيانات عملية للحماية المدنية بالغردقة (صور)

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شهد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر يرافقه اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، عدد من البيانات العملية بإدارة الحماية المدنية بمدينة الغردقة حيث قامت الإدارة باستعراض القدرات الحديثة في مواجهة الكوارث في حال حدوثها.



شمل العرض إمكانات رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحرائق، وانقاذ المواطنين من داخل العقارات، بالإضافة إلي عرض لرجال المفرقعات الكشف عنها لابطالها وتفجيرها، باستخدام أحدث الأجهزة في العالم بدون تدخل آدمي حفاظا علي أرواح رجال الشرطة والمواطنين.



كما تم استعراض قدرات سيارات الإنقاذ للاستجابة في حالات حوداث الطرق والكوراث الطبيعية، وسرعة الاستجابة لبلاغات الطوارئ وكذلك قدرات وإمكانيات سيارات الإطفاء، واستعراض التطوير والأجهزة الحديثة للحماية المدنية.



ومن جانبه وجه المحافظ الشكر والثناء لرجال الحماية المدنية علي هذا العرض وعلى الأداء المتميز في عمليات الاستجابة الفورية للحوادث وتقديم الدعم الكامل لهم بأحدث المعدات والإمكانيات الجديدة لارتقاء بالأداء كما هنأهم بعيد الأضحى المبارك.



كما أكد المحافظ على تحديث وتطوير المركبات الموجودة بأحدث الأجهزة بدلا من شراء أخري جديدة ومشيرا على أهمية إخلاء المنشآت من العاملين بها ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحادث.