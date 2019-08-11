المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني يعلن التزامه بوقف إطلاق النار في عدن
الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:08 ص
أمنية فوزي
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أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، التزامه بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة التحالف العربي، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
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