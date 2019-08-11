أحد المشاركين بنموذح محاكاة الدولة: التحول الرقمي يصب في مصلحة المواطن

Advertisements

قال المهندس بهاء جمال، أحد المشاركين بنموذج محاكاة الدولة المصرية، إن فكرة التحول الرقمي هي استخدام التكنولوجيا الرقمية في إيجاد حلول وبدائل للمشاكل بصورة غير تقليدية.



وأكد "جمال"، خلال حواره مع برنامج "اليوم وغدًا"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم السبت، أن التحول الرقمي يصب في مصلحة المواطن بشكل رئيسي، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يقضي على الفساد، ويقلل فرص حدوثه.

