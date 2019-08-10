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العثور على جثة لها صلة بالهجوم المسلح على مسجد بالنرويج

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:55 م
العثور على جثة لها صلة بالهجوم المسلح على مسجد بالنرويج
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وكالات
 
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أعلنت الشرطة النروجية أنّها عثرت ليل السبت في منزل قرب أوسلو على "رجل ميت" ذي صلة بالهجوم المسلّح الذي استهدف مسجداً مجاوراً في اليوم نفسه وأسفر عن سقوط جريح واحد.



وقال المتحدث باسم شرطة أوسلو رور هانسن في بيان، إن شرطة أوسلو عثرت الليلة على شخص ميت في منزل.. في بايروم. هذا الاكتشاف مرتبط بالحدث الذي وقع في مسجد في وقت سابق اليوم".
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