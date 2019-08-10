المسابقات تقرر إعادة توزيع مجموعات القسم الثالث

تراجعت لجنة مسابقات القسم الثالث، برئاسة شوقي عبد الشافي، عن توزيع مجموعات القسم الثالث، الذي صدر قبل ساعات دون مراعاة للتوزيع الجغرافي.





ومن المقرر عقد اجتماع طارئ يوم الخميس المقبل، لمناقشة ضوابط ومعايير تقسيم مجموعات القسم الثالث.





كما تقرر أن يتم اعتماد التوزيع الجغرافي في تقسيم المجموعات على ضوء النتائج النهائية لدورة الترضية التي تنتهي 11 سبتمبر المقبل وتحدد الفرق الأربعة منها للصعود إلى القسم الثاني.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن اليوم الشكل النهائي لمسابقة القسم الثاني ، إضافة إلى مقترحات لتوزيع مجموعات للقسم الثالث.



