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مجموعات القسم الثالث تتحدد بعد دورة الترضية

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:49 م
مجموعات القسم الثالث تتحدد بعد دورة الترضية
القسم الثالث
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تعقد لجنة مسابقات القسم الثالث للدوري العام اجتماعا يوم الخميس المقبل برئاسة شوقي عبد الشافي لمناقشة ضوابط ومعايير تقسيم مجموعات القسم الثالث الذي لم يتحدد بعد.

ومن المقرر أن يتم اعتماد التوزيع الجغرافي في تقسيم المجموعات على ضوء النتائج النهائية لدورة الترضية التي تنتهي 11 سبتمبر المقبل وتحدد الفرق الأربعة منها للصعود إلى القسم الثاني.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن اليوم الشكل النهائي لمسابقة القسم الثاني ، إضافة إلى مقترحات غير نهائية للقسم الثالث.

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