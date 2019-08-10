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تعرف طقس غدا الأحد 11 أغسطس أول يوم عيد الأضحى

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:47 م
تعرف طقس غدا الأحد 11 أغسطس أول يوم عيد الأضحى
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يسود غدا الأحد أول يوم عيد الأضحى طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب علي الوجه البحري والقاهرة شديد الحراره علي جنوبا نهاراً لطيف ليلاً كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً علي شمال البلاد والرياح معتدلة.

تعرف طقس غدا الأحد 11 أغسطس أول يوم عيد الأضحى
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المزيد عن: عيد الأضحي المبارك حالة الطقس الأرصاد أخبار مصر
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