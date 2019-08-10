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فاركو يحصل على توقيع حارس النصر

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:44 م
فاركو يحصل على توقيع حارس النصر
محمد مصطفى
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مصطفي الجندي
 
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حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو على توقيع محمد مصطفى حارس مرمى فريق النصر، استعداداً للموسم المقبل من دوري القسم الثاني.

وقام الحارس بالتوقيع للفريق السكندري، لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر، في حضور محمد خطاب مدير التعاقدات، وسامح السقا وكيل اللاعبين.

وسبق لفاركو الحصول على توقيع 9 لاعبين مؤخراً وهم إسلام الفولي، هشام فتح الله، محمود عبد الله، رفعت مفتاح، عماد حماد، أحمد سالم، إسلام عبد الغني، أحمد ناصف، أحمد أمين.

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