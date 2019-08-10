خليفة يتحدي خيانه حبيبته له في "جه عليا".. فيديو

طرح المطرب الشاب خليفة، منذ قليل Music Video لأغنيته الجديدة"جه عليا" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، وسيتم إذاعتها خلال الأيام المقبلة عبر قناة"مزيكا" لمالكها محسن جابر.









أغنية "جه عليا" ضمن أغاني ألبومه الجديد"أتحداك" وهي من كلمات محمود عبدالله، ألحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين، والفيديو كليب من إخراج تامر سليم، الذي قرر أن يتم تصوير الفيديو كليب داخل مصر.









ويضم ألبوم"أتحداك" 14 أغنية، "، و يكون من إنتاج شركة " KH production.









تعاون خليفة، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم رامي جمال، أحمد المالكي، محمد عاطف، محمد رمضان، أحمد جمال العدل ومونتي.









يذكر أن خليفة، صور حتي الأن7 أغاني من ألبومه كفيديو كليب، وهما "بوسيلي روحك"،"متشغلش بالك"،"ست الستات"،"عمري اللي فات"،"حبونا لما إحتاجونا"، ومن المقرر أن يصور باقي أغاني الألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة، كما خضع خليفة، إلي جلسة تصوير خاصة بألبومه الجديد بعدسة المصور شريف مختار.