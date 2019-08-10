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مدرب توتنهام: توقعت الأداء والنتيجة.. وندومبيلي أظهر جودته وإمكانياته

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:19 م
مدرب توتنهام: توقعت الأداء والنتيجة.. وندومبيلي أظهر جودته وإمكانياته
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عمر عبدالعزيز
 
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كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، انه توقع فوز مهم بنتيجة 3-1، ومباراة صعبة كما توقع، ولكنه سعيد جدًا بالنتيجة، ولكن هذه أولى مباريات الموسم والفوز مهم جدًا.

وقال مدرب توتنهام في تصريحات صحفية: "أيناك تحتفل داخل الملعب بعد الهدف الثالث، هل المشاعر تحكمت بك مجددًا، فزنا بالمباراة وهذا أهم أمر بالنسبة لي، في الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل واستحققنا الانتصار، أنا سعيد بالاداء وبما قمنا به".

واضاف: "قمت بعدة تغييرات في الشوط الثاني وحسنت الفريق، أليس كذلك ؟ بالطبع عملت الفارق، أنا سعيد بما قمنا به، سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل أفضل من استون فيلا".

واختتم: "هدف رائع من ندومبيلي، هل قدم أداء جيد في مباراته الأولى؟ لقد أظهر جودته وإمكانياته وقدراته، أنا سعيد من أجله لأنه استطاع تسجيل هدف في مباراته الأولى. ما زال أمامه الكثير من العمل الجاد وسيكون له شأن مع الفريق".
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المزيد عن: هاري كين ندومبيلي مباراة أستون فيلا وتوتنهام توتنهام بوتشيتينيو الدوري الانجليزي استون فيلا وتوتنهام
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