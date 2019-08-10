مدرب توتنهام: توقعت الأداء والنتيجة.. وندومبيلي أظهر جودته وإمكانياته

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، انه توقع فوز مهم بنتيجة 3-1، ومباراة صعبة كما توقع، ولكنه

سعيد جدًا بالنتيجة، ولكن هذه أولى مباريات الموسم والفوز مهم جدًا.