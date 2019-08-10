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صحيفة فرنسية: ناصر الخليفي اتخذ قراره بشأن نيمار

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:24 م
صحيفة فرنسية: ناصر الخليفي اتخذ قراره بشأن نيمار
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مني العوضي
 
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‏أشارت صحيفة "Le Parisien" الفرنسية، إلى قرار إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي حول مستقبل البرازيلي نيمار جونيور هذا الصيف.

وقالت الصحيفة الفرنسية اليوم السبت، أن نادي باريس سان جيرمان سيقبل ترك نيمار على سبيل الإعارة لنادي ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن سان جيرمان يرفضون التفاوض مع برشلونة بشأن نيمار ولكن العلاقة الجيدة مع إدارة ريال مدريد تدفعهم للسماح لإرسال اللاعب إلى سانتياجو برنابيو.

وكانت إدارة برشلونة قد عرضت بعض اللاعبين على إدارة باريس من أجل ضم نيمار ومن بينهم سيميدو وعثمان ديمبلي وفيليب كوتينيو.
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