أوقاف الوادي الجديد: تجهيز 77 ساحة لصلاة عيد الأضحى

انهت مديرية أوقاف الوادي الجديد، اليوم، من تجهيز 77 ساحة لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمراكز وأحياء المحافظة، بواقع 15 ساحة بمركز الخارجة و38 بمركز الداخلة و13 ساحة بالفرافرة و5 ساحات بباريس و6 ساحات بمركز بلاط، جميعها جاهزة لاستقبال المصلين.





وقال الشيخ سيد عبدالمجيد، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، إن جميع الساحات المخصصة تخضع لإشراف وزارة الأوقاف، مضيفا أنه تم إعداد كشوف بأسماء الخطباء والأئمة بواقع خطيب أساسي وآخر احتياطي بكل ساحة.



