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محمد حماقى يهنئ جمهوره بـ عيد الأضحى

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:02 م
محمد حماقى يهنئ جمهوره بـ عيد الأضحى
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الفجر الفني
 
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هنأ النجم محمد حماقي جمهوره والامة الاسلامية بعيد الاضحى المبارك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"


ونشر محمد حماقي صورة له وعلق قائلا: "كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الاضحى المبارك اعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات".


وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد سيكون غدا الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري، وهي، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني".

فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب وانضمت إليهما موريتانيا.
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