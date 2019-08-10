ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السعودية تدعو لاجتماع يمني عاجل بالرياض

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:01 م
السعودية تدعو لاجتماع يمني عاجل بالرياض
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
وجهت المملكة العربية السعودية دعوة لعقد اجتماع عاجل بين الأطراف اليمنية التي نشب بينها النزاع في عدن.

وصرّح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن المملكة تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وتابع المصدر "بناء عليه، توجه الوزارة دعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف".

وعللت الوزارة طلبها للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمناً مستقراً.
Advertisements
المزيد عن: عاجل السعودية الرياض اجتماع
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
0
x
13:30
5
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
0
x
16:00
0
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
3
x
18:30
1
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
2
x
18:00
1
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي