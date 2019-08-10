السعودية تدعو لاجتماع يمني عاجل بالرياض
السبت 10/أغسطس/2019 - 11:01 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
وجهت المملكة العربية السعودية دعوة لعقد اجتماع عاجل بين الأطراف اليمنية التي نشب بينها النزاع في عدن.
وصرّح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن المملكة تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وتابع المصدر "بناء عليه، توجه الوزارة دعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف".
وعللت الوزارة طلبها للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمناً مستقراً.
وصرّح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن المملكة تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وتابع المصدر "بناء عليه، توجه الوزارة دعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف".
وعللت الوزارة طلبها للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمناً مستقراً.
Advertisements
- أزمة قطر.. "تيلرسون" يزور الكويت بدعوة من الشيخ صباح الاثنين المقبل
- عاجل.. القوات اليمنية تحبط هجومًا للحوثيين على الحدود السعودية
- الخارجية الأمريكية تدعو كل الأطراف في عدن إلى ضبط النفس والحوار
- عاجل..اخبار السعودية اليوم | تسليم هدية الملك سلمان إلى اليمن
- عاجل.. ملك السعودية يدعو لاجتماع طارئ لقادة الخليج بشأن أمر هام
- المالكي: نرفض أي إجراءات تضر بأمن واستقرار عدن
- اليمن.. "ألوية العمالة" تدعو لضبط النفس في عدن
- حالة نفير عام.. آخر مستجدات اليمن بعد تصعيد الحلفاء بعدن
- السعودية: نتابع بقلق بالغ تطور الأحداث في عدن
- "التحالف" يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في عدن