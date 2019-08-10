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لامبارد: هذا هو هدفي الأهم مع تشيلسي هذا الموسم

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:01 م
لامبارد: هذا هو هدفي الأهم مع تشيلسي هذا الموسم
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي الإنجليزي، أن فريقه سيهدف إلى الفوز وبالطبع يريد هذا النادي أن يكون في دوري أبطال أوروبا كل عام، حيث نجحوا في القيام بذلك في العام الماضي، ويود أن يكون الفريق قادر على القيام بذلك مرة أخرى.

وقال لامبارد في تصريحات صحفية: "لكنني لا أريد أن أقول إنني أريد الإستقرار في المركز الرابع، نحن واقعيون ونعلم أنه يتعين علينا أن نكون في أفضل حالاتنا. يجب أن نعمل كل يوم من أجل أن نتحسن ونتطور لمحاولة البقاء هناك مع الكبار".

وأضاف: "جميعنا تم قيادتنا بطرق مختلفة. كنت أكره أن أكون بديلاً أو أن يتم إستبدالي، كلاعب ربما تكون أناني بعض الشيء، لا أريد إدارة الفريق بنفس الطريقة الآن، كمدرب أنت مسؤول عن جميع لاعبين الفريق".
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