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بطولة العالم لكرة اليد للاصاغر: المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره البرتغالي

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:00 م
بطولة العالم لكرة اليد للاصاغر: المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره البرتغالي
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محمد وليد الجموسي
 
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 انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد للاصاغر امام نظيره البرتغالي 24-30 مساء اليوم السبت في اطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الاول لمونديال اقل من 19 عاما المقام حاليا بمقدونيا.
وكان المنتخب التونسي فاز امس على نظيره البرازيلي 26-25 بعد ان خسر امام كل من المانيا 15-36 وايسلندا 20-25 
وسيختتم المنتخب التونسي الدور الاول بملاقاة صربيا بعد غد الاثنين (س 11 و30) في مباراة من اجل الفوز بالتذكرة الرابعة المؤهلة الى الدور ثمن النهائي.
ويتصدر المنتخب البرتغالي في اعقاب الجولة الرابعة المجموعة الرابعة بثماني نقاط متقدما على كل من المانيا وايسلندا (6ن) وصربيا وتونس (2ن) والبرازيل (0ن).
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