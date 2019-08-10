أهم أخبار برشلونة اليوم: البرسا يقدم عرضًا ضخمًا لضم نيمار يشمل 4 نجوم وخوف في البلوجرانا من الخيانة الكبري!

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.





وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم السبت 10-8-2019:-





العرض المجنون.. برشلونة يقدم 4 لاعبين مقابل ضم نيمار





يرغب مسؤولو نادي برشلونة في إعادة النجم البرازيلي نيمار جونيو لصفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان.





وقال راديو "RAC1" الكتالوني أنه خلال الأسبوع المنقضي قد حدثت مُفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان من أجل حسم موقف نيمار.





وأوضح الراديو الإسباني أن نادي برشلونة اقترح بعض اللاعبين على باريس وهم؛ فيليب كوتينهو، عثمان ديمبلي، توديبو، سيميدو.





وكان نيمار قد انتقل لتمثيل صفوف باريس سان جيرمان في 2017 قادماً من برشلونة بعدما تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون ووقتها غضب الجماهير الكتالونية من رحيل اللاعب.





فالفيردي يعطي قراره النهائي بشأن عودة نيمار





حسم إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني، رأيه في قضية انضمام النجم البرازيلي نيمار جونيور إلى البارسا قادماً من باريس سان جيرمان هذا الصيف.





وقالت إذاعة "RAC 1" الكتالونية أن مدرب برشلونة فالفيردي يعطي مواقته بشأن نيمار، وبالتالي يتوقف الأمر حالياً على المفاوضات بين الجانبين.





وأشارت صحيفة "سبورت" أن ريال مدريد ينافس بقوة لضم نيمار فقد قدم عرضاً مغرياً للاعب وناديه بالإضافة لوضع لاعبين ضمن الصفقة.





وترغب إدارة باريس سان جيرمان في ضم لوكا مودريتش من ريال مدريد كما أن العلاقة بين الإدارتين أفضل بكثير على عكس إدارة برشلونة.





تطورات جديدة بشأن انتقال نيمار إلى برشلونة





أكدت إذاعة "RAC1" الكتالونية، أن مفاوضات برشلونة من أجل ضم النجم البرازيلي نيمار قد شهدت تطورات خلال الساعات القليلة الحالية.





وقالت الإذاعة الكتالونية أن الأسبوع المقبل حاسم في الصفقة، ورغبة نيمار ساعدت برشلونة في التقدم على ريال مدريد رغم عرضه المغري.





فيما أوضحت الإذاعة الإسبانية أن نيمار يريد برشلونة وبالتالي فأن إدارة باريس سان جيرمان سوف تخضع رغبته على أي حال.





وكان نيمار قد انضم إلى باريس سان جيرمان في 2017 قادماً من برشلونة مقابل 222 مليون وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.





رعب بين لاعبي برشلونة بشأن نيمار.. تعرف على التفاصيل





ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن دخول ريال مدريد في مفاوضات لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، يثير قلق مسؤولي غريمه التقليدي نادي برشلونة والذي يسعي لضم اللاعب.





وقالت صحيفة "ماركا" الاسبانية: "في غرفة ملابس برشلونة ، يشعرون وكأن هُناك طنين في الأذن، بسبب ظهور ريال مدريد الجاد في صفقة البرازيلي نيمار".





ويسعي ريال مدريد وبرشلونة لضم البرازيلي نيمار خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ومن المنتظر أن يحسم أحدهما صفقة اللاعب البرازيلي خلال الأسبوع المقبل.





وكان نيمار قد رحل نحو باريس سان جيرمان فى عام 2017، من برشلونة، فى صفقة قياسية وصلت قيمتها إلى 222 مليون يوروز





برشلونة ينقض على نيمار ويصفع ريال مدريد





تحدثت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عبر تقريرها اليوم السبت حول موقف نادي برشلونة تجاه ضم النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقالت الصحيفة الإسبانية أن نادي برشلونة كان يعلم مدريد موجود دائماً وينتظر لحظته للهجوم على نيمار، البارسا لم يفقد الأمل لكن يريد مبادرة من اللاعب بتفضيل النادي الكتالوني.





وأوضحت الصحيفة أن برشلونة لا يريد القيام بمحاولته بدون ضمانات، لا يرغب في مجازفة نهايتها ظهور نيمار باللون الأبيض، ستترك صورة سيئة جداً لدى الكتالونين





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نيمار يريد برشلونة ولكن إدارة باريس سان جيرمان تفضل بيع اللاعب لريال مدريد نظراً للعلاقة الجيدة بين الإدارتين.





سواريز يمنح جريزمان روشتة التألق مع برشلونة





قدم الأوراجوياني لويس سواريز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بعض النصائح إلى زميله الفرنسي أنطوان جريزمان الوافد الجديد من أتليتكو مدريد، الصيف الجاري.





وأكد سواريز عقب مباراة الفريق أمام نابولي الودية، أن جريرزمان سيصنع شئيا هاما مع برشلونة مستقبلا.





وأضاف، "من الواضح أنه يجب على جريزمان، التكيف مع أسلوب برشلونة في اللعب، وهذا أمراً ليس سهلاً".





وتابع، "الجميع يواجه صعوبة بذلك في البداية، إنه لاعب ذكي للغاية، ونأمل أن ينسجم في أسرع وقت ممكن".





قلق في برشلونة بسبب صفقة نيمار





كشفت وسائل إعلام عالمية أن دخول ريال مدريد في صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي جعل بارتوميو رئيس برشلونة يشعر بالقلق، حيث سيتفاوض شخصيًا مع باريس سان جيرمان عقب عودة بعثة الفريق من الولايات المتحدة الأمريكية استعداداً للموسم الجديد.





وأكدت شبكة ARA العالمية أن بارتوميو متوتر جدا بسبب دخول ريال مدريد في الصراع على ضم نيمار وأنه قرر التفاوض شخصيا بعد العودة من الولايات المتحدة الأمريكية لضم النجم البرازيلي الذي لن يخوض غدا أول مباراة مع فريقه في الدوري الفرنسي.





وأشارت الشبكة العالمية إلى أن ريال مدريد دخل بقوة في سباق ضم نيمار، حيث أعلن إستعداده لدفع 40 مليون يورو سنويًا كراتب للنجم البرازيلي.





إعلامي برشلوني: نيمار اختار فريقه الجديد بشكل نهائي





ألمح الإعلامي كريستوبال سوريا مقدم برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، المعروف عنه انتمائه لنادي برشلونة، إلى جونيور لاعب باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد وذلك هذا الصيف.

‏ونشر كريستوبال سوريا، تغريدة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، كتب فيها: "خائن!!". في إشارة إلى البرازيلي نيمار.

وفسرت بعض التعلقيات على تغريداته أنه يقصد إلى ريال مدريد والذي قد تشهد الأيام القليلة المقبلة الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكان نيمار قد أبدى رغبته في الرحيل عن باريس والعودة إلى برشلونة ولكن ريال مدريد دخل على خط المفاوضات ويقترب بقوة من خطف البرازيلي إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

وانضم نيمار جونيور إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 في خطوة كانت صادمة لجماهير النادي الكتالوني.



كادينا سير تصدم جماهير برشلونة بشأن صفقة نيمار





كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة مدوية بخصوص اجتماع ممثلي البرازيلي نيمار مع إدارة نادي ريال مدريد في الساعات الماضية، للتفاوض حول إنتقال لاعب باريس سان جيرمان للنادي الملكي هذا الصيف.

وقال الصحفي البرازيلي فيرناندو كالاس في تصريحات لإذاعة الكادينا سير: ممثلي نيمار اجتمعوا مع ريال مدريد، العلاقة بين إدارة النادي الملكي وممثلي اللاعب البرازيلي مميزة جداً ولو كان القرار بيد والده لكان منذ يومين فقط".

وأضاف: "إدارة باريس سان جيرمان تري أن التفاوض مع ريال مدريد أفضل من برشلونة".

ويكثف نادي ريال مدريد مفاوضاته مع النادي الباريسي لحسم صفقة البرازيلي نيمار قبل غريمه برشلونة.



