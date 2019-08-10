ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

لامبارد: هذه هي البداية الحقيقية لموسمنا

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:55 م
لامبارد: هذه هي البداية الحقيقية لموسمنا
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
أشار فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي الإنجليزي، إلى أنه من السهل أن يتجاهل حقيقة أن تشيلسي احتل المركز الثالث العام الماضي، فاللاعبين والطاقم الفني احتلوا المركز الثالث نعم، لكنهم نجحوا في تحقيق اليوروباليج، لذا اعتادوا على البقاء هناك والمنافسة.

وقال لامبارد في تصريحات صحفية: "أنا لا أريد التحدث عن حظر التعاقدات، وقلت ذلك للاعبين في أول مرة تحدثت إليهم، ولا أريد أن أتحدث عن ما هو النجاح وما قد يكون معايير نجاحنا هذا الموسم".

وأضاف: "أريد أن نبدأ كما يجب أن نفعل، لأنني عندما نظرت من حولي، كنت أنظر إلى أفضل اللاعبين في كل مكان، وفريق كبير مليء بالجودة".

وواصل: "هذه هي البداية الحقيقية لموسمنا حقًا. كان لدينا مباريات إستعدادية جيدة والآن الأشياء الحقيقية قادمة، يمكنك أن تشعر بهذا في الأجواء. أنا متحمس واللاعبون متحمسون وعلينا الآن أن ننجز".
Advertisements
المزيد عن: لامبارد ساري تشيلسي الدوري الاوروبي الدوري الإنجليزي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
0
x
13:30
5
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
0
x
16:00
0
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
3
x
18:30
1
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
2
x
18:00
1
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي