لامبارد: هذه هي البداية الحقيقية لموسمنا
السبت 10/أغسطس/2019 - 10:55 م
عمر عبدالعزيز
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أشار فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي الإنجليزي، إلى أنه من السهل أن يتجاهل حقيقة أن تشيلسي احتل المركز الثالث العام الماضي، فاللاعبين والطاقم الفني احتلوا المركز الثالث نعم، لكنهم نجحوا في تحقيق اليوروباليج، لذا اعتادوا على البقاء هناك والمنافسة.
وقال لامبارد في تصريحات صحفية: "أنا لا أريد التحدث عن حظر التعاقدات، وقلت ذلك للاعبين في أول مرة تحدثت إليهم، ولا أريد أن أتحدث عن ما هو النجاح وما قد يكون معايير نجاحنا هذا الموسم".
وأضاف: "أريد أن نبدأ كما يجب أن نفعل، لأنني عندما نظرت من حولي، كنت أنظر إلى أفضل اللاعبين في كل مكان، وفريق كبير مليء بالجودة".
وواصل: "هذه هي البداية الحقيقية لموسمنا حقًا. كان لدينا مباريات إستعدادية جيدة والآن الأشياء الحقيقية قادمة، يمكنك أن تشعر بهذا في الأجواء. أنا متحمس واللاعبون متحمسون وعلينا الآن أن ننجز".
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