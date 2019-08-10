ستريم EXTRA بث مباشر مباراة برشلونة ونابولي كورة اتش دي KORA STAR كورة اكسترا بث مباشر برشلونة ونابولي KORA ONLINE متعدد

يلا شوت بلس ستريم مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب سهرة كروية بنكهة أوروبية على الأراضي الأمريكية، تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي ونظيره برشلونة الإسباني.





وتنطلق المبارة بين الفريقان في تمام الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.





وتذاع المباراة حصريًا بين برشلونة ونابولي على قناة الشارقة الرياضية hd1، في مباراة ودية تحمل روح انتقامية من الكتيبة الإيطالية بعد تلقيهم للخسارة على يد عملاق الكرة الإسبانية خلال الأيام القليلة الماضية.





ويعول البلوجرانا على الوصول إلى توليفة هجومية نارية جديدة تتمثل في الثلاثي ميسي وسواريز وجريزمان.



