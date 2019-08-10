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يلا شوت ON Plus: بث مباشر مباراة برشلونة ونابولي كورة اون لاين Koora live يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة GOL BARCA

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:52 م
يلا شوت ON Plus: بث مباشر مباراة برشلونة ونابولي كورة اون لاين Koora live يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة GOL BARCA
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مع نظيره نابولي الإيطالي، في المباراة الودية التي تجمع بينهما مساء اليوم على ملعب "ميتشيجان"، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وتواجه الفريقان يوم 7 أغسطس الجاري، في الولايات المتحدة الأمريكية، في مباراة ودية أنتهت بتفوق البلوجرانا بهدفين مقابل هدف.

وأحرز أهداف النادي الكتالوني كلاً من بوسكيتس وراكيتيتش ثنائي خط الوس، بينما إحرز المدافع الفرنسي أومتيتي هدف النادي الإيطالي الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه.

ليصطدم الفريقان مجددًا بع أقل من أسبوع على المواجهة الأولى، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة الشارقة الرياضية Hd1، في تمام الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

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