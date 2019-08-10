نجم برشلونة ينصح فان دي بيك بعدم الإنتقال لريال مدريد

علق النجم الهولندي فرانكي دي يونج، متوسط ميدان برشلونة الإسباني، عن التقارير التي تفيد بقرب انتقال مواطنه دوني فان دي بيك، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، إلى ريال مدريد الإسباني.



وخلال تصريحات صحفية، قال دي يونج: "لا أودّ ان ينتقل دوني الى ريال مدريد لأنني سأوجهه كخصم، واياكس سيُصبِح أقل قوه بدونه بالطبع". وخلال تصريحات صحفية، قال دي يونج: "لا أودّ ان ينتقل دوني الى ريال مدريد لأنني سأوجهه كخصم، واياكس سيُصبِح أقل قوه بدونه بالطبع".



