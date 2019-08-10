نجم برشلونة ينصح فان دي بيك بعدم الإنتقال لريال مدريد
السبت 10/أغسطس/2019 - 10:40 م
عمر عبدالعزيز
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علق النجم الهولندي فرانكي دي يونج، متوسط ميدان برشلونة الإسباني، عن التقارير التي تفيد بقرب انتقال مواطنه دوني فان دي بيك، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، إلى ريال مدريد الإسباني.
وخلال تصريحات صحفية، قال دي يونج: "لا أودّ ان ينتقل دوني الى ريال مدريد لأنني سأوجهه كخصم، واياكس سيُصبِح أقل قوه بدونه بالطبع".
وأضاف دي يونج قائلاً: "دي بيك يستحق بالفعل اللعب في ريال مدريد، وسأكون سعيد له بالتأكيد، ويمكنني ان أزوره طالما هو قريب مني في اسبانيا".
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