أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز على إيتوال الكونغولي بالكونفدرالية

قال الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز إن فريقه حقق نتيجة جيدة للغاية بالفوز برباعية على بطل الكونغو، وأنه ما تزال هناك مباراة أخرى في الكونغو يجب الحذر فيها، وهي أول مباراة رسمية من الطبيعي أن تكون هناك بعض المشاكل، وسنعمل جاهدين على تصحيح الأخطاء، ولكن سعيد كثيرا بالمستوى والأداء وبمعسكر الإسكندرية ومن مستوى اللاعبين والاستماع لتعليماته.





المدرب شدد على أن النتيجة طبيعية للغاية وعادلة، وبيراميدز كان يستحق الفوز بعدد أكبر من الأهداف ولكن ما أوقف عدد الأهداف الكبير توقف بسبب أداء الفريق الكونغولي الجيد خاصة في الشوط الثاني.



