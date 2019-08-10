10 أرقام مثيرة من انتصار بيراميدز الكاسح على النجم الكونغولي بالكونفيدرالية

اكتسح فريق بيراميدز نظيره النجم الكونغولي (ايتوال دو كونجو) بنتيجة 4 - 1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد "الدفاع الجوي" ضمن الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.





سجل أهداف بيراميدز كل من، جون أنطوي "هدفين"، إيريك تراوري "هدف"، أحمد علي "هدف"، بينما جاء هدف النجم الكونغولي الوحيد عبر اللاعب يان موكومبو.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز الأرقام من انتصار بيراميدز الكاسح على نظيره النجم الكونغولي : -





- رقم 13:

أصبح بيراميدز الفريق رقم 13 الذي يمثل مصر في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بمسماها الجديد، بعد (الأهلي – الزمالك – الاسماعيلي –حرس الحدود – انبي – بتروجيت- المصري – المقاصة – الاتحاد السكندري- سموحة – وادي دجلة – المقاولون)





- الانتصار الإفريقي الأول:

يعتبر هذا الانتصار الإفريقي الأول لبيراميدز، حيث يشارك في البطولات الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي.





- أول الأهداف:

نجح جون أنطوي في قص شريط أهداف بيراميدز الإفريقية، بعدما سجل أول أهداف الفريق في شباك النجم الكونغولي بالدقيقة 19 من زمن اللقاء.





- رقم خاص لـ"أنطوي":

أصبح جون أنطوي بعد تسجيله هدفين لبيراميدز في مباراة اليوم، سابع لاعب يسجل لـ 3 أندية مصرية في البطولات الإفريقية (الأهلي – الإسماعيلي – بيراميدز).





- أول فوز رسمي لـ"ديسابر":

يعتبر هذا الانتصار الرسمي الأول للمدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب بيراميدز منذ توليه قيادة الفريق، خلفًا للأرجنتيني رامون دياز.





- اكتساح أندية الكونغو:

حافظ بيراميدز على تفوق أندية مصر على نظيرتها الكونغولية بعد فوزه على فريق النجم في مباراة اليوم، ويعتبر هذا الفوز رقم 7 للأندية المصرية على أندية الكونغو، بينما خسرت 5 مباريات، خلال 12 مواجهة جمعت بينهما.





- 109 انتصار:

فوز بيراميدز الكاسح على نظيره النجم الكونغولي هو الانتصار رقم 109 للأندية المصرية في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بمسماها الجديد منذ 2004.





- 339 هدف:

رفع بيراميدز رصيد أندية مصر من الأهداف في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية إلي 339 هدفًا، بعد أهدافه الأربعة في شباك بطل الكونغو.





- تفوق مصري:

يعتبر انتصار بيراميدز على النجم الكونغولي، هو الفوز رقم 88 للأندية المصرية علي ملاعبها بالكونفيدرالية، بينما خسرت 8 مرات فقط.





- استمرار غياب التعادلات:

استمر غياب التعادلات عن مباريات الأندية المصرية والكونغولية، حيث التقي الفريقين في 12 مواجهة، فاز المصريين في 7 مباريات، مقابل 5 إنتصارات لأندية الكونغو.